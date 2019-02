UIMITOR! Ce se intampla in creierul copilului cand il imbratisezi

Potrivit unui studiu dat recent publicitarii, imbratisare contribuie la dezvoltarea fizica si psihica a copilului. Cu cat il tii mai mult in brate, cu atat creierul lui se dezvolta mai mult, iar copiii devin mai destepti.



Studiul a fost realizat la Spitalul de copii din Ohio, unde s-au analizat datele a 125 de bebelusi nascuti prematur si la termen. S-a urmarit cum influenteaza atingerea fizica dezvoltarea creierului, perceptia, cognitia si dezvoltarea abilitatilor sociale.



S-a constatat astfel ca actiuni precum alaptatul, contactul piele-piele, imbratiasarile si alte manifestari ale afectiunii au contribuit la crearea unor raspunsuri intense in creier, ceea ce a dus la dezvoltarea mai rapida si mai sanatoasa a acestuia.



Cu alte cuvinte, cand iti imbratisezi copilul, nu doar ca ii transmiti toata dragostea ta, ci contribui la dezvoltrea inteligentei sale.



Dr. Nathalie Maitre, conducatorul echipei de cercetatori, a explicat ca simplul contact fizic, cum ar fi legatul in brate are o importanta deosebita asupra dezvoltarii creierului. "Copiii prematuri care s-au bucurat de contact piele-piele si afectiune din partea parintilor s-au dezvoltat la fel de bine ca cei care erau inca in uterul mamei", a adaugat aceasta.



