Ulei de cocos. Miracolul din bucătărie: Utilizări neaşteptate, beneficii pentru sănătate

Iata tot ce trebuie sa stii despre miracolul din bucatarie – ulei de cocos, de la utilizari neasteptate, la beneficii pentru sanatate.

Ulei de cocos – Utilizari in bucatarie

Ulei de cocos – bun pentu gatit

Este o grasime excelenta pentru gatit datorita faptului ca structura sa ramane intacta cand se incinge. Nu produce substante periculoase precum alte uleiuri de gatit.

Inlocuitor al untului

Inlocuieste untul in retetele de prajituri cu ulei de cocos. Schimbarea este benefica atat pentru cei care sunt adeptii stilului vegan, cat si pentru cei care vor sa reduca nivelul colesterolului.

Uleiul de cocos mai poate fi folosit si la sandwich-uri, in cafea sau in smoothie-uri pentru un plus de savoare si de grasimi sanatoase.

Ulei de cocos – extraordinar pentru vegani

Uleiul de cocos este un ingredient cheie in dietele vegane datorita faptului ca se solidifica la temperatura camerei si ofera o textura si un gust extraordinar.

