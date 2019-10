Articol publicat in: Extern

ULTIMA ORĂ. A fost carnagiu, 30 de civili au fost ucişi într-un raid aerian

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Potrivit UNAMA, în războiul din Afganistan, între 1 ianuarie şi 30 iunie în acest an, au fost ucişi 1.366 civili iar alţi 2.446 au fost răniţi. Baie de sânge, abia acum s-a aflat. Lovituri aeriene ale forţelor americane, în luna mai, asupra unui presupus laborator de droguri din provincia Farah, din vestul Afganistanului, s-au soldat cu moartea a 30 de civili, relevă concluzii prezentate miercuri de Naţiunile Unite, transmite dpa.



Misiunea ONU de Asistenţă în Afganistan (UNAMA) a spus că a efectuat verificări în cazul a 39 de victime civile - 30 de morţi, cinci răniţi şi patru din cauze nedeterminate - în multiple lovituri aeriene întreprinse pe 5 mai asupra a peste 60 de poziţii din districtele Bakwa şi Delaram.



UNAMA lucrează de asemenea pentru "a verifica rapoarte credibile privind alte cel puţin 37 de victime civile, majoritatea dintre acestea fiind femei şi copii".



UNAMA spune că, deşi Statele Unite consideră obiectivele economice ce contribuie la efortul de război ca ţinte militare legitime, agenţia şi Biroul ONU pentru Drepturile Omului concluzionează că centrele de droguri şi lucrătorii asociaţi cu acestea "nu pot constitui legal ţinta unui atac şi ar trebui să beneficieze de protecţie".





