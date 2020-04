Ultimele plăţi aferente şomajului tehnic pe martie ar urma să fie procesate vineri

"De final de zi #lamuncă, am un sentiment de muncă cu folos văzând că am început, de îndată ce au intrat banii în conturile noastre după rectificarea bugetară, a doua etapă de plăţi pentru #SomajTehnic. Şi la ANOFM şi la ANPIS. Mâine (vineri. n.r.) sunt procesate ultimele plăţi aferente lunii martie.

Vor mai rămâne pentru luni, 3 zone din ţară care au nevoie de verificări suplimentare. Cum a fost un proiect nou, şi pentru administraţie şi pentru angajatorii/profesioniştii care au depus cereri, au apărut tot felul de situaţii de clarificat", a scris ministrul Muncii.



Violeta Alexandru a amintit că România este printre puţinele ţări europene cu un tip de sprijin guvernamental accesat simplu #ŞomajulTehnic.

"De la legiferare, trecând prin consultare, prin rectificare până la plăţi. Suntem, este adevărat, la un bilanţ al primei etape de evaluare, una intermediară, după primele plăţi din tot programul, cele din martie. Cu toate verificările minimale interne (verificări aprofundate se vor face după perioada de criză), cu un sistem modern de înregistrat cereri creat în câteva zile, din resurse interne, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, cu o comunicare continuă cu beneficiarii, se poate face treabă. Indiferent de întrebare, am fost aici şi am răspuns tuturor întrebărilor.

Îi asigur pe angajatorii români, pe angajaţi, pe cei care lucrează prin PFA, II, IF, contracte de drepturi de autor că am ştiut în fiecare zi, de la prima oră până la sfârşitul programului, că aveţi nevoie de sprijin, cât mai repede. Îmi pare rău pentru că nu am reuşit să facem toate plăţile şi mai devreme. De când am primit sarcina acestui proiect şi de când s-au văzut efectele crizei, nu am avut o zi în care să nu se muncească la acest proiect. Acesta este rezultatul", a subliniat Violeta Alexandru.