Ultimele reprezentaţii din ciclul spectacolelor "DEGEABA", în 21 şi 22 decembrie la Sala Palatului

Primul spectacol din ciclul “DEGEABA” a fost in anul 2009 pe 22 decembrie.

In 22 dec 2009, TUDOR GHEORGHE, spunea: “Acest spectacol nu e un rechizitoriu, acest spectacol e o meditatie asupra celor 20 de ani care au trecut peste noi, e un indemn la generatia tanara sa spere si generatiei noastre sa nu uitam. Spectacolul “DEGEABA” e mai special in viata mea artistica, pentru ca daca pana in '89, cand ma intreba Cenzura "ce e cu poezia asta?", dadeam vina pe poeti. "N-am scris eu Ursul romanesc, a scris Beniuc. N-am scris eu Balada de copilarie, a scris-o Paunescu. Intrebati-i pe ei!" Ii aranjam! De data asta, tot ce cant, tot ce va spun, am scris eu."

“TOT DEGEABA”- al doilea concert din ciclul “DEGEABA”a fost in anul 2016 pe 22 decembrie.

In 22 dec 2016, TUDOR GHEORGHE, spunea: in acest spectacol se audestrigătul de disperare al unui întreg popor batjocorit de noua nomenclatură a comunismului cu faţă capitalistă, într-un timp istoric numit eufemistic tranziţie. “TOT DEGEABA”- însă-şi aici se insinuează mesajul de speranţă! -, tot degeaba se bat, pentru că lumea, în sfârşit, s-a prins: minciunile se bat între ele, iar adevărul jafului naţional iese la suprafaţă ca untdelemnul.

Spectacolul TOT DEGEABA nu e doar un strigăt de revoltă, este şi prohodul Minciunii Naţionale.

“DEGEABA 30” din ciclul “DEGEABA” va fi pe 21 si 22 decembrie 2019.

La 30 de ani de la revolutie, ". Maestrul TUDOR GHEORGHE a decis sa incheie seria concertelor din ciclul "DEGEABA, cu cele 2 din acest an de la Sala Palatului - 21 si 22 decembrie 2019.

Maestrul revine, după 2 ani de pauză, cu „DEGEABA 30”. In 2017 si 2018, a decis ca acest spectacol să nu aibă loc. Tudor Gheorghe revine cu spectacol nou in proportie de 70%.