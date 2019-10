Articol publicat in: Life

UMBRE SEZONUL 3. HBO a anunţat când va începe difuzarea noului sezon al serialului

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 48 min) // Sursa: romaniatv.net UMBRE SEZONUL 3. Al treilea sezon al serialului "Umbre", care va avea 7 episoade, va avea premiera pe 20 noiembrie la HBO şi pe HBO GO. UMBRE SEZONUL 3. Al treilea sezon "Umbre", îl găseşte pe Relu încercând să scape din capcanele întinse de Emilian. Relu nu se dă în lături de la nimic, pentru că în joc nu e doar libertatea lui, ci întreaga operaţiune a "familiei" de interlopi de care aparţine. "Mizele sunt din ce în ce mai mari, Nicu e pe cale să extindă imperiul, iar Relu este, mai nou, mâna lui dreaptă. Pe această tablă de șah minată, un duel mental între Emilian și Relu, Nico devine un pion, făcând jocul ambelor tabere pentru propria supraviețuire. Ca în FILME. Faimosul "Vărul" din reclamele TV, desfigurat după o bătaie în plină stradă FOTO Între timp, familia reală a lui Relu se destramă văzând cu ochii, Gina acceptând din inerție prezența lui Sebastian în viața ei și i-o impune și lui Chuckie, scăpat din mână. Implozia vieții duble a lui Relu pare să fie definitivă și umanitatea lui, compromisă irevocabil", se precizează în prezentarea sezonului 3 al serialului "Umbre". UMBRE SEZONUL 3. Fanii serialului se vor reîntâlni cu Şerban Pavlu - Relu Oncescu, Maria Obretin - Gina Oncescu, Laurenţiu Bănescu - Emilian, Andreea Vasile - Nico, Costel Caşcaval - Nicu, Doru Ana - Căpitanu, Mădălina Craiu - Magda, Gabi Huian - Teddy, Dan Hurduc – Chuckie, Mihai Călin – Sebastian, Ştefan Velniciuc - Nea Puiu, Sergiu Costache - Sabin, Augustin Viziru - Romică, Vitalie Bantaş - Paganel şi mulţi alţii. Producătorii executivi HBO Europe sunt Steve Matthews, Johnathan Young, Antony Root. Alina David este producător HBO Europe. Primele două sezoane ale serialului sunt disponibile pe HBO GO. loading...

