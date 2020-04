Un an de la dispariţia Luizei Melencu. Mama fetei: "Noi nu ştim în realitate ce s-a întâmplat cu copilul meu"

"Aceasta este ora. La ora 11 şi jumătate am auzit-o. Se face un an de când nu am niciun răspuns concret. Ce s-a întâmplat în data de 14 aprilie? Personal trag o singură concluzie: se doreşte ca acest dosar să fie îngropat. Aşa vor anchetatorii, toate institiţiile angrenate. Mulţumesc preşedintelui, ministrului de Interne, şefului DIICOT pentru modul în care ajută familia greu încercată. Sper că înţelegeţi ura şi toate relele care s-au abătut asupra familiei mele şi complicitatea celor enumeraţi mai devreme. Nu vreau decât atât. Măcar în ultimul moment să aflăm adevărul. Noi nu ştim în realitate ce s-a întâmplat cu copilul meu", a spus plină de durere mama Luizei Melencu, la România TV, în ziua în care se împlineşte un an de la dispariţia fetei sale.

"Împreună cu doamna avocat Carmen Obârşan fac tot posibilul să găsesc totuşi o dovadă, să putem dovedi că nu este adevărat (că a ucis-o n.red.). Voi lupta indiferent de situaţie. E o durere foarte mare să nu ştii absolut nimic, un răspuns concret ca să pot să cred că au fost arse în acel butoi. A fost o aberaţie. Se ştie unde sunt fetele, s-a ştiut, dar nu s-a vrut", a mai spus mama Luizei Melencu la România TV.