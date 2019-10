Articol publicat in: Societate

Un băieţel de trei ani, găsit într-o piaţă din Arad. Ajutaţi-l să îşi găsească familia

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un băiețel de aproximativ trei ani a fost găsit într-o piață din Arad. Poliţia cere ajutorul populaţiei pentru a-i descoperi familia. Copilul a fost găsit în zona Pieței Sârbești din Arad şi nu știe să spună cum îl cheamă și unde locuiește. Polițiștii din Arad susțin că nimeni nu a reclamat dispariția unui minor cu semnalmentele lui. Băiețelul are aproximativ trei ani, poartă o pereche de pantaloni de trening de culoare albastră, o bluziță galbenă cu imprimeu din desene animate și o cămașă în carouri. Copilul este îngrijit şi pare să se fi rătăcit. Copil din Bucureşti, dispărut din curtea şcolii. Poliţia cere ajutorul populaţiei pentru găsirea lui Persoanele care recunosc copilul sau pot oferi informații despre familia lui sunt rugate să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată secție de poliție. loading...

