Articol publicat in: Societate

Copil din Bucureşti, dispărut din curtea şcolii. Poliţia cere ajutorul populaţiei pentru găsirea lui

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Poliţia Capitalei solicită sprijin în vederea depistării unui băiat în vârstă de 14 ani care a plecat din curtea unei şcoli din sectorul 1, în cursul zilei de astăzi. Băiatul dispărut se numeşte VICOL ALEXANDRU FLORIN, are 14 ani şi are următoarele semnalmente: ȋnălţime: 1,68 m, greutate 49 kg, constituţie atletică, păr șaten, nas rectiliniu, ochi căprui. Cei care l-au văzut sau pot oferi detalii, sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112. loading...

