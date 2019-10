Articol publicat in: Societate

Un bărbat a fost omorât cu toporul, iar un altul a fost înjunghiat după ce două familii din Ilfov s-au luat la bătaie

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 48 min) // Actualizat: (acum 48 min) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat a fost omorât cu toporul, iar un altul este în stare gravă după ce două familii s-au luat la bătaie în Ilfov. Victima şi rănitul în scandal s-au agresat reciproc Foto: observator.tv O ceartă între două familii a degenerat în zona localităţilor Găneasa-Cozieni, astfel încât s-a ajuns la crimă, scrie observator.tv. Citeşte şi Un bărbat şi-a împuşcat fratele, apoi a dat foc casei în care locuiau împreună Bărbatul ucis a fost găsit fără suflare după ce a fost lovit în cap cu toporul, astfel că echipele de intervenţie nu au putut decât să constate decesul. Celălalt, rănit grav, a fost dus de urgenţă la spital cu o rană provocată prin înjunghiere. Cei doi bărbaţi s-au agesat reciproc în timpul reglării de conturi. loading...

