Articol publicat in: Life

Un bărbat a murit după ce a gustat crochetele de peşte de la o nuntă

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 56 min) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat de 51 de ani a murit după ce a gustat crochetele de peşte de la o nuntă. Organizatorul de nunți s-a stins din viața la câteva ore, în ciuda eforturilor depuse de medici.



Foto: libertatea.ro În urmă cu 7 ani, bărbatul a suferit un accident vascular cerebral masiv care l-a ținut în spital timp de 18 luni, rămândn cu dificultăți de mers și vorbire. scrie libertatea.ro. Citeşte şi Bărbat găsit mort într-un cimitir, strivit de o cruce. Poliţiştii au deschis dosar pentru moarte suspectă Organizatorul de nunţi, Darren Hickey a murit la 12 ore după ce a gustat din crochetele de peşte. Simţea cum gâtul îi arde și nu a mai putut respira. Ajuns la spital medicii l-au tratat cu un analgezic şi a fost trimis acasă. La domiciliul din Bolton, în jurul orei 21:00, prietenul său l-a găsit în pat, în timp ce se sufoca. „I-a ars spatele gâtului, iar corzile vocale i s-au umflat, ceea ce însemna că nu a putut să respire. Practic, în mod normal, vedem acest scenariu la persoanele care sunt implicate în incendii casnice, cu inhalare de fum sau în accidente industriale cu abur cald. Pacientul poate părea bine, va vorbi cu tine, iar în acest timp gâtul i se poate umfla", a spus Patrick Waugh, medicul care l-a tratat. loading...

