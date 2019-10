Articol publicat in: Societate

Un bărbat a sărit dintr-o ambulanţă aflată în mers. Ce a făcut omul înainte de a se arunca

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat cu probleme psihice a sărit dintr-o ambulanţă, în timp ce era transportat la un spital din Craiova. Omul a furat şi o foarfecă din salvare. Un bărbat de 42 de ani, din Palilula, care era transportat pentru a fi internat la un spital de psihiatrie din Craiova, a sărit din ambulanţa aflată în mers, furând şi o foarfecă. Bărbatul a fost prins la scurt timp. "La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Secţiei 6 Politie Craiova, care l-au imobilizat şi apoi au însoţit ambulanta până la spital, unde bărbatul respectiv a fost internat", au precizat reprezentanţii IPJ Dolj. Potrivit poliţiştilor, nicio persoană nu a fost ameninţată sau rănită de bărbatul respectiv. În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru furt. Oamenii legii vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-au întâmplat lucrurile. Moarte bizară în Craiova. O femeie s-a prăbuşit în gol de la etajul 6 loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay