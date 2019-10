Articol publicat in: Educatie

Un bărbat de 93 de ani, cel mai vârstnic student din România

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Poveste impresionantă: un bărbat de 93 de ani a devenit student în anul I la facultate. Se întâmplă la Cluj, unde mai mulți pensionari s-au înscris la facultate. Cel mai în vârstă dintre ei are 93 de ani şi este și decanul Universității Vârstei a 3-a. Primul curs a fost susținut de primarul Emil Boc, acesta fiind şi conferenţiar universitar. "Fără studenţi, nicio universitate nu poate exista şi le-am mulţumit seniorilor Clujului că au optat pentru această "Universitate a Vârstei a 3-a". Le-am transmis cursanţilor că democraţia este ca mersul pe bicicletă, trebuie exersată în fiecare zi pentru a o putea menţine şi a o putea apăra. Le-am spus, de asemenea, că democraţia nu este perfectă, aşa cum spunea Churchill, fiind cea mai proastă formă de guvernământ cu excepţia tuturor celorlalte, iar pentru a apăra libertatea, egalitatea, dreptatea şi viaţa noastră, trebuie să apărăm principille democraţiei. Democraţia nu este în ADN-ul fiinţei umane, iar pentru democraţie avem nevoie de o societate civilă puternică, astfel încât guvernanţii să ştie că, în mâinile lor, Constituţia nu este o simplă barieră de hârtie", a spus Emil Boc, primarul Clujului, care este şi conferenţiar universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" (UBB). În total, 80 de vârstnici s-au înscris la "Universitatea Vârstei a 3-a". "A fost un curs care mi-a lămurit foarte multe nebuloase din capul meu. Noi am fost educați de comunism atât, acum când vedem că e posibilitate să gândești şi tu, rămâi mirat", a declarat unul dintre studenţi. "Deși am depășit 92 de ani, mă simt încă în putere și vioi. Am fost ajutat în mod clar de sprijinul acordat seniorilor de domnul primar", a declarat cel mai vârstnic student. La universitatea dedicată lor, seniorii vor beneficia de cursuri gratuite de psihologie, sănătare, administrație publică sau drept. La final, studenții vor primi diplome de absolvire. "Universitatea Vârstei a 3-a" este un proiect care se adresează vârstnicilor și dorește să contribuie la formarea continuă, incluziunea și menținerea activității acestora. loading...

