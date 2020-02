Un bărbat din Braşov a trimis gunoiul aruncat de un şofer de TIR pe DN73, prin colet, companiei de transport

Ionuț Drăguțu, administratorul public al Râșnovului a relatat pe pagina sa de Facebook un episod mai puțin plăcut petrecut, în trafic, pe DN 73, în apropiere de comuna Cristian. Bărbatul a observat cum un șofer de TIR a aruncat gunoiul din cabină pe marginea drumului. În momentul în care a încercat să-i atragă atenția șoferului, brașoveanul s-a ales cu înjurături și șicane în trafic.

"Am decis să le fac un cadou celor de la compania de transport, fiindcă poate așa reușim să schimbăm mentalități și să îi motivăm și pe alții să ia atitudine. Am sunat și la 112 , când s-a întâmplat incidentul, doar ca mare lucru nu am rezolvat, mi-au zis să merg să fac reclamație și să atașez dovezile. Nu mă interesa să-l sancționeze pentru șicanearea din trafic, dar măcar pentru că a aruncat gunoiul pe marginea drumului", a explicat Ionuț Drăguțu, potrivit sursei citate.

Citeşte şi: Organizaţia Mondială a Sănătăţii, anunţ de ultimă oră: Nivelul de alertă privind răspândirea coronavirusului, ridicat la maxim