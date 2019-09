Un bărbat din Mangalia a plecat la farmacie, dar nu s-a mai întors. Familia cere ajutorul pentru găsirea acestuia

Bărbatul a spus că nu se simte bine și că se duce la farmacie să-și ia pastile, dar nu s-a mai întors acasă. Câteva ore mai târziu după ce și-au dat seama că ceva s-a întâmplat cu bărbatul, familia a anunţat Poliţia. În acelaşi timp, fiica lui a scris un mesaj disperat pe Facebook.

"L-a văzut cineva pe domnul din imaginea de mai jos? Este tatăl meu, va rog ajutați-mă să-l găsesc! Numele lui este Meantu Ion, astăzi (N.RED. miercuri, 25 septembrie) în jurul orei 10:00 a spus că pleacă până la farmacie să-și cumpere medicamente, pentru că se simțea rău. Nu mâncase, era așteptat acasă cu masă caldă, însă nu s-a mai întors și nu mai răspunde la telefon. Au trecut deja 12 ore. (...). Poliția este deja sesizată, însă durează 24 ore până este considerat dispărut. Încă mai are baterie la telefon.... din acest motiv consider că era necesar să se acționeze mai repede pentru că îl puteau localiza. Pe cale oficială după 24h încep căutările, însă băieții de la locală și rutieră sunt instiinati de azi de pe zi și au încercat să găsească mașină. S-a căutat în fișele de internare ale spitalelor din Mangalia și Constanța. (nu are înregistrată nici o internare, vreodată! Dată nașterii : 27.03.1966, Vastă: 53 ani. Fără probleme cunoscute de sănătate)", a transmis fiica bărbatului dispărut.