Un candidat Pro România la europarlamentare a trecut la PSD

Organizaţia PSD Dâmboviţa a anunţat că, începându cu data de 16 mai, Cătălin Olteanu a părăsit Pro România, partidul condus de Victor Ponta, pentru a se alătura echipei PSD Dâmboviţa.

"Decizia domnului Olteanu vine în contextul în care acesta nu se mai regăsea în modelul de politică practicat de Pro România, o politică bazată mai degrabă pe atacuri la persoană și mai puțin pe soluții reale pentru România în Uniunea Europeană", se arată în comunicatul organizaţiei PSD Dâmboviţa.

"Am intrat în politică pentru că doresc să schimb în bine viața românilor, am intrat în politică din patriotism și pentru că întotdeauna am știut că România merită mai mult în Uniunea Europeană. Am descoperit că, din nefericire, platforma Pro România nu este un loc în care să duc la îndeplinire aceste obiective. De aceea, mă alătur, astăzi, organizației PSD Dâmbovița. Am descoperit aici tipul de mentalitate pe care îl caut în politică și o echipă de oameni puternici și uniți care vor să pună umărul la destinul României în Uniunea Europeană", a declarat Cătălin Olteanu.