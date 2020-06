Un cioban celebru pe internet o doreşte de nevastă pe Vulpiţa: Eu o vreau, eu sunt Vulpoiu VIDEO

Eu nu pun mască eu nu am coronavirus. Eu nu am, eu sunt sănătos, eu nu am nimic. Nu am tangență cu oamenii, eu nu am tangență cu nimeni” , spune acesta.

Celebrul cioban susține că o dorește de nevesta pe Vulpița, indiferent dacă aceasta este căsătorită cu Viorel. Mai mult decât atât, acesta se gândește și la o colaborare din punct de vedere muzical.

”Eu o vreau pe Vulpița , eu sunt Vulpoiu, o vreau de nevastă și eu sunt vulpoiu. Dacă facem o melodie Ion ȘMecheru cu Vulpița. O dau la o parte pe Vulpoi, intră Ion Șmecheru acolo” , continuă ciobanul.

”Eu sunt cel mai tare, am trei rânduri de creier. Am trei rânduri de creier pe măgăreață. Eu în cap, aici pe mine am trei rânduri de creier. Când am scos iarna apă, m-am dus la fântână să scot apă pentru oi. M-am uitat, era gheață la fântână, când mă duc de-o parte să pun la porci două găleți de apă a fost geahță, am alunecat. Am rămas cu capul acolo, găleata a venit jos, noroc că nu am venit să mor acolo, dacă muream și-așa o viață am” , povestește Ion Mocanu.