Un complot terorist al Hezbollahului, ţinut în secret din 2015

Activişti din cadrul mişcării şiite libaneze Hezbollah, susţinută de Iran, au depozitat tone de material exploziv la Londra înainte ca poliţia să le descopere planurile în 2015 - un caz ”ţinut secret”, dezvăluie în ediţia de luni The telegraph, relatează AFP.



În urma unei informaţii primite de la un Guvern străin, poliţia şi serviciile de informaţii au descoperit mii de felii de îngheţată care conţineau în total trei tone de nitrat de amoniu, dezvăluie cotidianul britanic, citând surse din domeniul securităţii.



Un bărbat a fost arestat, într-o serie de percheziţii, în nord-vestul Londrei, însă a fost eliberat, fără să se formuleze acuzaţii împotriva sa, scrie The Telegraph, evocând o ”operaţiune în domeniul informaţiilor secretă” care nu viza să conducă la proceduri penale.



”Proiectul terorist a fost descoperit de către (serviciul britanic de informaţii interne) MI5 şi Poliţia Metropolitană (a Londrei) în toamna lui 2015, la doar câteva luni după ce regatul Unit a semnat acordul în dosarul nuclear iranian”, scrie cotidianul britanic.



Decizia de a păstra cazul secret ar putea avea legătură cu voinţa britanică de a salva Acordul nuclear de la Viena, apreciază ziarul.



Premierul de atunci David Cameron şi Theresa May, care era ministru de Interne la acea vreme, au fost informaţi despre caz.