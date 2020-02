Un crescător de vite din Bistriţa a renunţat la angajaţi şi a pus roboţii să-i mulgă vacile

Vlăduț Peica, un crescător de animale din județul Bistrița-Năsăud, a adus în ferma sa din comuna Cetate ultima tehnologie în materie de robotică destinată fermelor de vaci. Mulge animalele cu doi roboți, curăță grajdul cu un altul, în timp ce unul ridică mâncarea animalelor și unul alăptează automat vițeii. Îi are de mai bine de un an și i-au permis să crească producția cu 3 litri pe cap de animal, să aibă un lapte de mai bună cașitate și să plătească doar doi angajați cu care lucrează și 200 de hectare de teren arabil, potrivit Economica.net.

Investiția necesară s-a cifrat la peste 732.000 de euro, din care valoarea finanțării nerambursabile prin PDNR 2020 a fost de 400.200 euro. Proiectul a presupus, pe lângă achiziția de roboți care s-a cifrat la aproximativ 700.000 de euro, construirea unei săli de muls și a unui spațiu de procesare a laptelui, pe un lot pe care există deja o hală cu destinația fermă de vaci, cu o capacitate de 120 de capete.

De asemenea, s-au achiziționat cușete pentru odihnă a animalelor, tanc de răcire a laptelui, echipamente de procesare, vană mecanizată de procesare brânzeturi, sistem de împingere automată a furajelor, sistem de curățat gunoiul de grajd, dar și alte echipamente. Ferma Peica are 280 de vaci dintre care 130 pentru lapte.

"Am ieșit foarte mult în străinăte, mai ales în Olanda și Germania și, văzând ce se întâmplă acolo, am vrut să implementăm și la noi. Un robot mulge cel mult 70 de vaci. Ne-a crescut producția cu 2-3 litri pe cap de vacă, ceea ce ne permite să producem aproximativ 4.000 de litri de lapte pe zi. Avem și un robot care face curat la adăpostul de grătare. Face curat din oră în oră și se duce să se încarce singur. Un altul ridică mâncarea la nivelul animalului. Toți sunt din Olanda. Dacă nu am avea acești roboți am avea nevoie de 7-8 oameni", a declarat pentru ECONOMICA.NET Peica care se pregătește deja de popularea fermei cu noi roboți.