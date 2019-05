Un cunoscut politician de la noi SE RETRAGE. "Îmi iau un an sabatic, cresc găini" FOTO

"Îmi iau un an sabatic. Am auzit și eu expresia asta. Toată viața am muncit ca un câine, de dimineața până seara, în toate felurile, și sub mașină, și zugrăvit, și actorie, tot, tot pe lume, clipă de clipă, și am auzit că există chestia asta, cu un an sabatic. Și vreau să văd și eu cum este. Ud grădina, am plantat de toate, mă duc să cumpăr niște găini și tot ce trebuie. Și fac ce vreau eu în anul meu sabatic", a spus Diaconu.

Actorul a ținut să tragă linie la final de mandat de europarlamentar, precizând că a avut o activitate extrem de prolifică, a umblat mult și a încercat să obțină pe zonă culturală cât mai multe avantaje pentru oamenii din domeniul în care și el activează.

"Eu am făcut politici culturale acolo, europene. Din păcate, din cele pe care eu le-am cam făcut pe acolo sau le-am girat – sau le-am împins, sau am ajutat la ele, că sunt tot felul de variante la care am lucrat – în România au intrat foarte puține. Sigur, sunt 2.000 de km distanță și ajung mai greu aici. Dar, din păcate, foarte puțin s-au introdus, ca să nu folosesc termenul ăla fumat, implementat", a mai adăugat actorul, precizând că Direcția Monumentelor și Muzeelor din Italia i-a mulțumit personal pentru "oportunitățile deschise la Bruxelles, în urma cărora a făcut pur și simplu reformă în domeniu".

Mircea Diaconu a avut mai multe funcții oficiale de-a lungul timpului. A fost membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului (1998-2002). Până la 6 decembrie 2011 a fost directorul Teatrului Nottara din Bucureşti. A devenit senator PNL în colegiul 1 din Argeş, în urma redistribuirii (legislatura 2008-2012). La 7 mai 2012, a fost învestit ministru al Culturii în Cabinetul Ponta. La 19 iunie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că este incompatibil, deoarece a deţinut simultan funcţiile de senator şi director al Teatrului Nottara. Decizia a fost definitivă, Mircea Diaconu având interdicţia de a ocupa o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani, începând cu data de 19 iunie 2012.

În decembrie 2012 şi-a dat demisia din Parlament. La 19 martie 2014 a demisionat din partid, pentru a candida ca independent la alegerile pentru Parlamentul European. Pe 2 aprilie 2014, BEC a respins candidatura sa, dar o săptămână mai târziu, Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a decis definitiv că Mircea Diaconu poate candida la alegerile pentru Parlamentul European. A fost ales europarlamentar la 25 mai 2014.