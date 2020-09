Un eminent virusolog german avertizează: "2021 va fi un an în care vom purta măşti. Ne aşteaptă o iarnă grea"

Întrebat cât timp va mai trebui lumea să suporte restricţiile legate de pandemie, Christian Drosten a răspuns: "Avem foarte multe situaţii diferite şi dificile în Europa. Iarna nu va fi uşoară. Anul viitor vom avea vaccinuri. Cred că va dura până la finalul anului viitor ca aceste vaccinuri să ajungă la anumite părţi din populaţie.

De măşti nu scăpăm aşa repede. Şi după ce vom începe vaccinarea, cea mai mare parte a populaţiei va trebui să poarte mai departe măştile. În ţări ca Germania, cu un număr mic de cazuri de infectare, nu va exista o imunizare în masă. Probabil că aceasta nu va exista nici în celelalte ţări din Europa. Pentru alte regiuni este greu de spus. În Africa de exemplu, se pare că evoluţia bolii este mai puţin gravă. S-ar putea să aibă legătură cu structura demografică tânără, dar pe moment analizăm situaţia doar în mediul urban, unde locuiesc oricum mulţi oameni tineri.

Nu ştim cum va evolua virusul când se va răspândi în mediul rural. Nu ştim nici ce statut are epidemia acolo. Există date conform cărora numărul noilor infectări ar fi în scădere. Dar nu ştim dacă putem generaliza. În oraşe, epidemia pare să slăbească în intensitate, dar este la fel de posibil să revină în forţă".

Totodată, virusologul şi-a exprimat îngrijorarea deosebită faţă de o regiune anume, unde efectele virusului ar putea deveni catastrofale. "India mă îngrijorează acum cel mai tare. Ţara are o mare densitate a populaţiei. Virusul se extinde acolo – nu aş zice că e scăpat total de sub control, dar aproape. Mai sunt desigur şi anumite teritorii din America de Sud. Am amintit mai devreme Africa. Continentul african este pe moment un mic mister.

Iar în emisfera nordică vine iarna şi există regiuni, inclusiv în Europa, unde există puţin control asupra virusului. Unele ţări se confruntă deja înainte de începutul iernii cu un număr mare de cazuri, iar încrederea oamenilor de acolo în sistemul medical este scăzută. Există ţări, şi în Europa, care ar trebui să ia, cred eu, în curând măsuri mai dure".

"În aşteptarea unui vaccin, cred că vom fi nevoiţi să purtăm măştile de protecţie până la sfârşitul lui 2021. Este imposibil să facem prognoze exacte, dar anul viitor va fi un an în care vom purta măşti", a consluzionat virusologul Christian Drosten.