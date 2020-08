Un epidemiolog renumit aruncă bomba despre coronavirus: "Majoritatea oamenilor se vor infecta"

Celebrul epidemiolog spune că nici carantina și nici închiderea școlilor nu sunt soluții realiste și că urmărește cu interes să vadă cum vor ieși din această situație țările care au impus astfel de măsuri drastice.

„Nu cred că ați greșit cu toții (adoptând carantina, n.r.). Dar cred că v-ați băgat singuri într-un colț, și urmăresc cu interes să văd cum voi și alte 100 de țări (care au mizat pe carantină, n.r.) veți ieși din asta. Pentru că nu cred că vreunul dintre guvernele pe care le știu s-a gândit măcar câteva minute cum vor ieși din măsurile care au fost instaurate. Să luăm de exemplu închiderea școlilor.

Dacă le închizi, când le vei redeschide? Care vor fi criteriile? Nu cred că cineva s-a gândit la asta în momentul în care măsurile au fost decise. Oricum, Suedia nu are reguli atât de stricte, dar există lucruri care sunt interzise. Adunările nu pot fi mai mari de 50 de persoane, la restaurantele care sunt deschise (terase, n.r.) trebuie să fie un metru și jumătate distanță între mese, trebuie să stai jos când mănânci, sunt câteva reguli de genul acesta, dar sunt mai degrabă ușoare. Foarte puține legi și ordonanțe au trecut, poți să ieși afară fără să fi urmărit de poliție, amendat sau amenințat cu închisoarea. Ceea ce contează este încrederea! Noi avem încredere în oameni, oamenii nu sunt proști!

Asta este linia de bază în Suedia. Dacă le spui oamenilor ce este bine pentru ei, pentru vecini și pentru alți oameni, ei vor face asta! Dacă ei decizii care sunt sensibile și ușor de înțeles, oamenii le vor urma”, a arătat epidemiologul.

"Majoritatea oamenilor se vor infecta"

El spune și că, orice am face, sub o formă sau alta cu toții vom avea COVID-19. „Coronavirusul este un tsunami mai degrabă de infecții ușoare, care se răspândește în jurul lumii. Și cred că sunt poate puține șanse să îl oprim, orice măsuri am lua. Majoritatea oamenilor se vor infecta și majoritatea oamenilor nici măcar nu-și vor da seama că s-au infectat. Avem date în Suedia care arată că circa 98 - 99 % din cazuri au fost infecții foarte ușoare sau oamenii nici măcar nu și-au dat seama că au fost infectați.

Deci, avem răspândirea acestei boli ușoare în jurul lumii, și cea mai mare parte din ea (epidemie, n.r.) nici măcar nu o vedem, pentru că se răspândește între oameni care nu se simt foarte rău, care dau boala altora care nu se simt foarte rău. Pe lângă asta avem un foarte subțire strat de oameni care dezvoltă boala, dintre care un strat subțire ajunge la Terapie Intensivă, iar dintre aceștia, un strat și mai subțire de oameni care mor. Dar adevărata epidemie se petrece acolo unde noi nu o vedem!”, a explicat Dr. Johan Giesecke

Vorbind despre succesul înregistrat în Noua Zeelandă și în Australia în lupta cu COVID-19, acestea fiind state care au reușit să controleze foarte bine nuărul de cazuri, celebrul epidemiolog spune că e lăudabil efortul, dar că nu ajută la nimic.

„Ce veți face mai departe, în următorii 30 de ani? Vă veți închide granițele complet și veți sta în carantină? Nimeni nu va merge în Australia și Noua Zeelandă? Pentru că boala va exista, cum veți face voi față? Asta e problema voastră!”, a spus Dr. Johan Giesecke.

Indiferent de ce măsuri s-au luat sau s evor lua, epidemiologul crede că toate țările vor ajunge la același nivel în materie de infectări și decese: „Pentru că această epidemie este invizibilă și este tot timpul în jurul nostru. Reversul medaliei când vine vorba de carantină e că atunci când veți deschide (o veți ridica, n.r.) veți avea mai multe cazuri. Deci țările care acum se laudă că nu au acele decese, atunci vor avea decese după ce vor ieși din carantină!”.