Un eurodeputat ecologist susţine vaccinarea obligatorie împotriva Covid 19

Întrebat de Franceinfo ce părere are despre introducerea obligativitatii vaccinarii anti-COVID-19, Jadot a afirmat ca este de acord.

"Din momentul in care va exista vaccinul, sper ca toata lumea va merge sa se vaccineze", a adaugat el.

Potrivit unui sondaj Ipsos publicat in septembrie, Franta se afla printre tarile unde intentia de a recurge la vaccin este cea mai slaba. Astfel, doar 59% din populatie s-ar vaccina impotriva COVID-19 in Franta, fata de media de 74% la nivel mondial.

Eurodeputatul a salutat anunturile facute luni de Pfizer si BioNTech, dar a lansat un apel catre francezi sa nu isi relaxeze eforturile intrucat "astazi ceea ce ne salveaza sunt regulile, nu vaccinul care va veni, speram, in cateva luni".

Laboratoarele Pfizer si BioNTech au anuntat luni ca vaccinurile lor ar avea o "eficacitate de 90%" impotriva COVID-19, potrivit testarii pe scara larga, in desfasurare, a treia si ultima etapa inainte de prezentarea unei cereri de omologare.

