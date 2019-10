Articol publicat in: Sport

Un fotbalist român din Liga 1 va juca pentru Sudan. A fost convocat pentru meciurile din preliminariile Cupei Africii

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Yasin Hamed (20 de ani), mijlocaşul celor de la Sepsi, a fost convocat la naţionala de seniori a statului african Sudan. Hamed s-a născut pe 12 septembrie 1999, la Salonta (Bihor), mama sa fiind româncă, iar tatăl de origine sudaneză. Yasin Hamed a ales să joace pentru naţionala de seniori care l-a dorit cel mai mult. Reprezentanţii Sudanului îl monitorizează de cel puţin doi ani de zile pe Yasin Hamed şi se arătau dispuşi să-l convoace la "echipa mare" încă de la acea vreme. Ungaria, strategie anti-România. Încă un fotbalist român blocat de la Budapesta să joace pentru "tricolori" Fotbalistul a ezitat să le dea un răspuns sudanezilor, deoarece se afla şi în circuitul echipelor naţionale de tineret ale României. Hamed a cochetat o perioadă cu loturile de U17 şi U18 ale României. Acum şi-a dat acordul să reprezinte naţionala de seniori a tatălui său, anunţă Telekom Sport. Pentru Sudan urmează primele două partide din campania de calificare la Cupa Africii, cu Sao Tome and Principe şi Africa de Sud, în luna noiembrie. Tot din această grupă mai face parte şi reprezentativa Ghanei. Primele două clasate se vor califica la turneul final al Cupei Africii din 2021, ce se va disputa în Camerun. loading...

