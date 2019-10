Articol publicat in: Sport

Ungaria, strategie anti-România. Încă un fotbalist român blocat de la Budapesta să joace pentru "tricolori"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Nandor Tamas, fotbalist care era considerat cel mai valoros al generației născute în 2000, n-a mai fost lăsat să vină la lot de către Academia Puskas. Un scandal asemănător l-a avut în prim plan pe Adrian Rus, de la Fehervar, care a debutat până la urmă în naţionala României. Nandor Tamas era un titular indiscutabil în echipele naționale ale României de U17 și U18. Fotbalistul era în acel moment legitimat la Academia Puskas, în Ungaria, dar era eligibil pentru a evolua pentru România fiindcă s-a născut la Târgu Secuiesc. Ultima apariție în "tricolor" a fost în decembrie 2017, când a fost integralist în amicalul cu Italia, fiind folosit atacant stânga. Apoi, Academia Puskas, nu i-a mai permis să dea curs solicitărilor din partea FRF. O delegație de la Casa Fotbalului a mers special în Ungaria pentru a rezolva cazul, iar cei de la Academia Puskas au susținut că, de fapt, jucătorul și-ar dori să joace pentru Ungaria. În prezent, Nandor Tamas a ajuns în liga secundă din Ungaria, la Csakvar, unde Academia Puskas l-a împrumutat după ce în actualul sezon l-a folosit o singură dată în Liga 1, 12 minute, scrie GSP. Ungaria a făcut demersuri la FIFA pentru a-i obține eligibilitatea pentru a putea evolua în reprezentativele de juniori maghiare, însă până în acest moment forul mondial nu a răspuns afirmativ cererilor oficialilor de la Budapesta. FRF i-a reclamat pe maghiarii de la Fehervar la FIFA şi UEFA în cazul lui Adrian Rus Cazul cu cea mai mare anvergură e cel al lui Adrian Rus. Academia Puskas l-a împrumutat la Sepsi, apoi l-a vândut la Fehervar, unde a fost titular în prima etapă a campionatului din Ungaria. Clubul maghiar a primit solicitarea de convocare a lui Cosmin Contra pentru meciurile de luna trecută, iar Adrian Rus a fost amenințat să nu dea curs acestei solicitări. Fotbalistul a încălcat recomandările, motiv pentru care a fost scos din lotul primei echipe şi trimis la gruparea secundă, care joacă în Liga 3. Adrian Rus n-a cedat, a venit la naţională și a jucat în partida cu Malta. Pe 29 septembrie a jucat tot în Liga 3 din Ungaria, pentru Fehervar II. Istvan Fulop, fostul mijlocaș al lui FC Botoşani, a debutat în echipa națională de tineret şi a ajuns tot la Academia Puskas. După ce a ajuns în Ungaria, n-a bifat nici măcar un minut în primele opt etape ale campionatului. A fost retrogradat la echipa secundă a Academiei și a fost folosit două jocuri în Liga 3. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay