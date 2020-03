General de top din Polonia, infectat cu noul coronavirus. Militarul s-a întors de la o conferinţă din Germania

Mika a participat la o conferinţă de comunicare strategică privind "Defender-Europe 20", exerciţii cu participarea SUA programate pe 6 martie la Wiesbaden, a declarat un purtător de cuvânt al forţelor armate poloneze, conform agenţiei Reuters, citată de Agerpres.

Luni, armata Statelor Unite a anunţat că generalul locotenent Christopher Cavoli, comandantul US Army Europe, împreună cu alţi membri ai staffului său, este posibil să fi fost expus la coronavirus în timpul unei conferinţe.

Potrivit biroului de presă al US Army Europe de la Wiesbaden, Cavoli a participat şi la conferinţa "Defender-Europe 20" de pe 6 martie.

US Army Europe a refuzat să confirme că cei doi responsabili militari s-au aflat la aceeaşi conferinţă.

Jaroslaw Mika este şeful statului major general al forţelor armate poloneze. Purtătorul de cuvânt a precizat că afecţiunea de care suferă generalul Mika nu a provocat niciun neajuns armatei poloneze.

BREAKING: Polish MOD announces that The General Commander of The Polish Armed Forces, Lt. General Jaroslaw Mika, has been infected with #Coronavirus. He recently returned from Germany pic.twitter.com/m6s16OxzC3