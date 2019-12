Tragedie: Un individ dependent de jocurile video şi droguri a ucis o femeie şi a rănit două persoane

Atacul armat s-a produs din locuinţa lui, în jurul orei 4 dimineaţa, iar individul a continuat să tragă ulterior şi după ce a ieşit afară, a informat presa locală.



Victima, Elena Kilko, în vârstă de 50 de ani a fost împuşcată şi ucisă pe loc. Femeia plecase la serviciu, în jurul orei 4 dimineaţa şi se îndrepta spre locul de muncă pentru că urma să intre în tura de dimineaţă.

Celelalte două victime au fost împuşcate şi rănite de acelaşi individ care a tras într-un şofer al Gărzii Naţionale a Rusiei, Mihail Nemtinov, rănindu-l, iar apoi a împuşcat şi rănit un bărbat care îşi încălzea motorul autoturismului său. Artyom Rusinov a fost, de asemenea luat în colimator de agresor, dar a reuşit să fugă, scăpând nevătămat. "Am văzut un bărbat cu o jachetă de culoare închisă cu haine de culoare înhisă care îndrepta arma către mine, potrivit Daily Mail.

M-am trântit la pământ imediat. Glonţul criminalului s-a oprit în scutul de la maşina mea", a mai precizat bărbatul. "Nu am mai aşteptat să se facă verde la semafor şi am apăsat pe accelerator. M-am lăsat pe spate şi am apăsat pe accelerator, apoi am fugit de la locul atacului", a mai spus Rusinov care a solicitat ajutor de la poliţie.

Korostilev a fost împuşcat în picior de către poliţişti şi internat în spital, într-un salon special pentru pacienţii periculoşi, cu probleme psihice. Dacă va fi găsit că avea discernământ când a comis atacul, acesta riscă să intre la închisoare pe viaţă.

"Testele medicale vor dovedi dacă acest individ a fost sub influenţa alcoolului şi a drogurilor când a comis faptele abominabile", au mai precizat autorităţile. Dacă acest lucru se va confirma, atunci criminalul va sta pe viaţă în închisoare.