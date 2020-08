Un medic a ajutat la naşterea unui copil, după 25 de ani de când mama sa a venit pe lume în acelaşi spital

Pe data de 23 martie 1995, Cox a asistat la naşterea lui Lauren Cortez, la Spitalul Metodist din San Antonio, Texas. După 25 de ani şi mulţi bebeluşi pe care i-a ajutat să vină pe lume, Cox a asistat la naşterea copilului lui Cortez - Logan James, care s-a născut pe 26 iulie, cântărind 6 kilograme.

"Unul dintre motivele pentru care am ales această meserie este pentru că foarte puține domenii în medicină au atâta fericire", a declarat Cox pentru CNN.

"Întâmplarea cu Lauren este atât de minunată. Am monitorizat-o când era copil, am văzut-o când avea 2 ani și apoi am ajutat-o pe parcursul sarcinii. A fost foarte special", a mai spus Cox.

Bărbatul era proaspăt ieșit din școala medicală când a cunoscut-o pe mama lui Cortez, Isabel Luna, o pacientă care acum este mai mult decât o familie. În ziua naşterii, Luna și Cox au făcut o fotografie cu Lauren. După 25 de ani, noua mamă a recreat fotografii aproape identice cu doctorul, de data aceasta cu propriul ei băiat.

Lauren a distribuit apoi fotografiile pe Twitter într-o postare care a adunat peste 700.000 de aprecieri. "Din cauza pandemiei, mama nu a putut fi în spital cu mine, dar mi-a amintit că trebuie să fac acele fotografii cu Dr. Cox. Știa imediat că va fi atât de dispus să recreeze acele imagini, cu toții am fost încântaţi. A fost un moment foarte special și abia aștept să împărtășesc povestea cu Logan într-o bună zi.", a declarat Lauren Cortez pentru CNN.

"Îi pasă de noi ca oameni și de viața noastră. Când Logan s-a născut, i-a cântat La mulți ani, la fel cum mi-a făcut-o când m-am născut. Este unul dintre lucrurile sale semnatare", a mai spus femeia.