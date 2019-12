Un mesaj misterios al producătorilor Game of thrones îi pune pe jar pe fani

După difuzarea sezonului 8 din „Game of thrones", aproape două milioane de persoane s-au declarat nemulțumite de felul în care a fost conceput sfârșitul îndrăgitului serial și au semnat o petiție prin care cereau refacerea ultimelor episoade. Un mesaj misterios semnat de producătorii serialului pare să le dea câștig de cauză celor care speră în refacerea ultimului sezon.



În ciuda faptului că ultimul sezon al serialului „Game of thrones" a însemnat un record de nominalizări Emmy (nu mai puțin de 32), foarte mulți fani s-au declarat dezamăgiți de felul în care a fost realizat sfârșitul serialului. Numai că pe rețeaua Twitter, pe contul oficial Game of thrones, a fost publicat un anunț care cuprindea celebrul motto al casei Stark, „Winter is coming", anunță Games Radar +, citată de Mediafax.

Teoretic, mesajul poate să aibă legătură cu reluarea serialului care s-a încheiat în mai 2019, cu un nou serial pe care îl pregătește HBO (un prequel dedicat dinastiei Targaryen, acțiunea având loc înaintea întâmplărilor din serialul cunoscut), dar ar putea avea legătură și cu venirea iernii. La propriu. Practic, se pare că prea puțini fani sunt optimiști cu privire la refacerea controversatului sfârșit, măcar pentru că HBO a respins întotdeauna, oficial, această posibilitate.

Serialul „Game of thrones" a devenit un fenomen global și este cel mai cunoscut din istoria HBO, primind numeroase premii de-a lungul timpului. Povestea a fost inspirată de seria de romane „A Song of Ice and Fire/Cântec de gheață și foc", a acriitorului american George R.R.Martin. Acțiunea serialului este amplasată într-un ținut fictiv, Westeros, și este presărată cu magie, mitologie, filosofie politică, istorie și nu numai.

