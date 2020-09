Un nou caz scandalos în Gorj! O fetiţă de 8 ani, umilită şi bătută de alte două tinere

Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a deschis un dosar penal după ce o fată de 8 ani a fost bătută de alte două minore, la Motru. Totul a fost filmat și a fost postat pe o rețea de socializare.

"Având un vedere imaginile de mai sus, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cele trei minore au fost identificate că având 8, respectiv 11 ani, toate din Motru, incidentul fiind petrecut in data de 12.09.2020. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru.", a transmis IPJ Gorj.

Fenomenul bullying a luat amploare în ultimii ani, iar cazul din Motru este ultimul din seria incidentelor de acest gen din Gorj despre care s-a aflat.

Un alt caz de bullying despre care s-a scris mult este cel al unei fete de 13 ani, bătută şi agresată de alte adolescente. Şi în acest caz politiştii au deschis dosar penal, iar una dintre agresoare a fost reţinută pentru 24 de ore, apoi plasată sub control judiciar.