Un nou moment terifiant cu cu explozia de la Beirut. Suflul deflagraţiei a doborât o mireasă care era la o şedinţă foto VIDEO

Sesiunea foto a miresei a fost întreruptă brusc, într-o manieră terifiantă. Tânăra, zâmbitoare şi fericită, poza mândră în rochie de mireasă în momentul în care deflagraţia a zguduit capitala libaneză.

În imagini se poate vedea cum suflul exploziei aproape o doboară pe tânăra care poza fericită şi încrezătoare.

Citeşte şi Stare de urgenţă la Beirut, pentru două săptămâni. Ultimul bilanţ indică un număr de cel puţin 113 morţi

Din fericire, mirii au scăpat cu viaţă, cei doi fiind observaţi cum părăsesc locul.

BEIRUT BLAST: A bride posing for a photos in her wedding dress has her session cut short in a terrifying manner - as the shock wave from the explosion that rocked Beirut hits. https://t.co/1RhQeLjsrP pic.twitter.com/c0mOKRc0jN