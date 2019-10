Articol publicat in: Societate

Un nou tip de stupefiante face ravagii printre tineri. Ce se întâmplă dacă iei "DROGUL NEBUNIEI"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Poliţiştii italieni au confiscat peste 31.000 de pastile de yaba, cunoscute ca "drogul nebuniei". Aceasta ar fi "una dintre cele mai mari capturi de acest drog periculos". Pastilele de yaba, vândute în rândul comunităţii bengali, au fost confiscate la Roma în urma unei investigaţii care a început în zona Veneţiei. Pastilele sunt un amestec de metamfetamină şi cafeină şi sunt populare în sud-estul Asiei. Agenţia Naţională Antidrog, despre aparaţie unui nou drog în România: Nu a fost identificată prezenţa niciunei substanţe psihoactive "Consumatorii au parte de o explozie de energie, urmată de o activitate sporită, de un apetit scăzut şi de un sentiment general de fericire. Odată ce efectele dispar, consumatorul se prăbuşeşte şi experimentează perioade lungi de somn şi depresie", susţine Biroului ONU pentru droguri şi criminalitate, UNODC. UNODC precizează că "dozele excesive pot duce la convulsii, la atacuri de apoplexie şi la moarte cauzată de sufocare, atac cerebral sau atac cardiac. Drogul poate declanşa un comportament agresiv şi violent, dar şi tulburări psihiatrice". loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay