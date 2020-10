Nume noi din lumea medicală pe listele PSD pentru parlamentare. Marcel Ciolacu: "E rector şi medic primar la ATI"

Înainte de a-i da cuvântului lui Azamfirei, Marcel Ciolacu a lansat o nouă serie de critici la adresa Guvernul PNL, acuzând că toate deciziile luate până acum au fost bazate pe interese politice şi electorale.

"Lipsa cronică de specialişti în actualul guvern e cea mai mare problemă a României şi a Guvernului PNL condus de Ludovic Orban. Toate deciziile nu au ţinut cont de părerile specialiştilor şi au fost luate numai prin prisma unui interes politic şi electoral. Scenariul roşu cu care se confruntă azi Bucureştiul dovedeşte acest lucru şi lipsa totală de soluţii în privinţa prevenirii răspândirii pandemiei. Ne aflăm în faţa celei mai mari crize sanitare. E şi una dintre cele mai mari crize economice. Noi, PSD, vom continua pe drumul nostru", a declarat Ciolacu, în cadrul unei conferinţe de presă susținute alături de președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, și rectorul UMF Târgu Mureș, Leonard Azamfirei, la sediul PSD.

Ciolacu l-a prezentat pe dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMF din Târgu Mureş, "un specialist în dublă calitate, atât de rector, cât şi medic primar ATI".

"Am fost onorat de invitaţia aceasta. Am răspuns invitaţiei pentru că am văzut o dorinţă care devine concretă, prin voci noi, prin oameni noi. Social-democraţia e un lucru care trebuie să aducă bunăstare oamenilor. Vorbim de politici de sănătate, de educaţie. Cred că politicile statului trebuie să fie deasupra politicilor de partid. Misiunea mea ca viitor parlamentar e una pe care o leg de Parlamentul României şi apoi de partidul la care am aderat. Mă simt confortabil având această libertate de exprimare. Cred că expertiza mea ar putea aduce un suflu nou social-democraţiei", a declarat Leonard Azamfirei.

Vasile Dîncu va candida şi el la alegerile parlamentare din acest an pentru județul Cluj, la Senat.

"Sper ca în viitorul Parlament să daţi culoare legislaţiei din domeniul medical şi domeniul educaţiei. Nevoia de specialişti în orice partid e foarte importantă. Consiliul Naţional a început să lucreze la punerea în practică a acelor criterii pe care le-am votat în Consiliul Politic Naţional. Aceste criterii sunt respectate tot mai mult, au fost apreciate, nu am avut respingeri, obiecţii. E importantă autonomia colegilor noştri din teritoriu. Unul dintre criterii e revigorarea Parlamentului României. În ultima vreme a fost într-un război cu Palatul Victoria sau cu Palatul Cotroceni. Avem nevoie de specialişti. Avem nevoie de un proiect de ţară legat de cum refacem statul social", a afirmat Dîncu.