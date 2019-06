Un ONG sud-coreean face dezvăluiri despre sute de locuri de execuţii publice

Un ONG sud-coreean, Grupul de lucru pentru justiţie tranziţională dezvăluie, în raportul ”Cartografierea destinului unor morţi” (“Mapping the fate of the dead”) existenţa a 381 de locuri de execuţia publică în Coreea de Nord şi publică mărturii înfiorătoare, relatează BBC News.