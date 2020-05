Un pastor care pretindea că îi vindecă pe cei infectaţi cu COVID-19, a murit el însuşi răpus de virus. Enoriaşii spun că preotul doarme

În ultimele săptămâni mai multe persoane infectate s-au dus la biserica pastorului Ndifor, iar acesta "punea mâna pe ei şi se ruga".

Pastorul s-a îmbolnăvit însă la scurt timp şi a dezvoltat o formă severă a coronavirusului care a dus la decesul său, după o săptămână de luptă cu boala. Trupul său a fost greu de recuperat şi a necesitat intervenţia poliţiei după ce mai mulţi adepţi ai pastorului au blocat intrarea în casă spunând că acesta este un "profet". Mai mult, ei consideră că pastorul doarme şi nu doresc să-l trezească, de aceea nu lasă poliţia înăuntru.

În Camerun sunt peste 3.500 de cazuri şi peste 140 de decese. Autorităţile din Sănătate le atrag atenţia cetăţenilor să evite "leacuri minune" şi să se adreseze autorităţilor.

Members of Cameroonian Pastor, Franklin Ndifor who died after laying hands to heal people from Coronavirus.



They drove health workers who came to take his body away, saying he was sleeping & will wake up.



Police had to barge in for the body to be taken.pic.twitter.com/KtcNp4U49N