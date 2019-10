Articol publicat in: Societate

Un poliţist de la Rutieră, bătut de un instructor auto în timpul unui examen

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Scandal la Sibiu în timpul examenului auto. Un polițist care examina viitorii șoferi a fost bătut de unul dintre instructori. Agresorul era beat în momentul în care a început scandalul. Martorii spun că instructorul l-a înjurat pe polițist, l-a tras de cămașă și i-a rupt nasturii. Ceilalți instructori auto şi-au oprit colegul pentru ca răfuiala să nu degenereze. Polițistul agresat a depus plângere penală pentru ultraj, iar cazul va fi anchetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu. În urma scandalului, întreg examenul a fost oprit, iar elevii vor fi reprogramați. loading...

