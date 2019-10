Articol publicat in: Societate

Un procuror a murit după ce soţia sa a intrat în plin într-un tractor FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un procuror a murit după ce soţia sa a intrat în plin într-un tractor care căra baloţi de paie. Accidentul a avit loc între Putineiu și Turnu Măgurele. Procurorul era din Roşiorii de Vede.

Mașina familiei, o Dacia Logan, condusă de soţia procurorului a lovit un tractor care transporta baloți în remorcă, scrie observator.tv. Citeşte şi Microbuz de transport persoane, implicat într-un accident pe DN 19 În urma impactului violent, procurorul Valentin Silviu Paraschiv a murit. Nevasta procurorului a fost rănită și a fost transportată la spital. În vârstă de 53 de ani, Valentin Silviu Paraschiv era procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiorii de Vede. Poilţia efectuează cercetări pentru a se vedea cauzele care au dus la tragicul accident. loading...

