Articol publicat in: Societate

Microbuz de transport persoane, implicat într-un accident pe DN 19

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Două persoane au fost rănite într-un accident de circulaţie produs luni pe DN 19, între Satu Mare şi Carei. Trei vehicule au fost implicate în accident, respectiv un TIR, un microbuz de transport persoane și un autoturism. Foto: https://www.presasm.ro O autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD TIM, un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi echipaje de poliţie au intervenit luni după un accident produs în zona localităţii Decebal, judeţul Satu Mare. În urma impactului, au rezultat două persoane rănite, dintre care una încarcerată. Ambele victime au fost conştiente şi transportate la spital pentru investigaţii medicale. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay