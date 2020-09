Un profesor plin de tatuaje, interzis la grădiniţă. Un copil a avut coşmaruri când l-a văzut: "O decizie tristă"

Profesorul francez a relatat că anul trecut preda la o clasă de grădiniţă din cadrul şcolii primare Docteur Morere, din Palaiseau, o suburbie a Parisului, când părinţii unui copil de trei ani l-au reclamat la autorităţile educaţionale. Aceştia au spus că fiul lor, care nu era în clasa lui Helaine, a avut coşmaruri după ce l-a văzut.

După câteva luni, autorităţile şcolare l-au informat pe profesor că nu va mai preda copiilor de grădiniţă, a spus acesta. ″Cred că decizia pe care au luat-o a fost într-adevăr tristă″⁣, a spus Helaine.

French schoolteacher Sylvain Helaine aka 'Freaky Hoody’ says he lost his job at a kindergarten after a parent complained he scared their child https://t.co/ulIcbAGqx9 pic.twitter.com/rufrb1SszQ