Un român a intrat primul la facultatea de medicină a Universităţii din Milano. A fost cel mai bun din cei 60.000 de candidaţi FOTO

Norbert Kereszeny, 19 ani, a ajuns în Italia în urmă cu 10 ani din Sighetu Marmației, scrie edupedu.ro.

Norbert este primul, cel mai bun dintre aspiranţii medici care vor ocupa cele 11.658 de locuri aflate la dispoziţie în facultăţile de Medicină şi Chirurgie şi de Stomatologie şi Proteză Dentară din întreaga Italie.

Tânărul a obţinut un punctaj total de 82,4 puncte dintr-un maxim de 90 de puncte. Norbert a luat Bacalaureatul cu 10 la Liceul Tosi din Busto Arsizio, iar părinţii săi sunt asistenţi medicali la Spitalul din Castellanza.

"Ştiam că am făcut bine pentru că, la câteva ore după test, am descărcat rezultatele şi am calculat punctajul: îmi aminteam toate răspunsurile şi eram liniştit. Desigur, nu m-am gândit că i-am întrecut pe toţi. Dar am avut certitudinea pe 7 septembrie, când pe site-ul MIUR au fost publicate punctajele. Cel mai mare coincidea cu punctajul meu, şi chiar la Universitatea de Stat din Milano, unde am susţinut examenul", a spus tânărul student la medicină.

Norbert Kereszeny spune că a petrecut în România intrarea la facultate, cu prietenii şi povesteşte cum a reuşit performanţa.

"Am început să mă pregătesc din anul al III-lea de liceu, imediat ce am înţeles că acesta va fi drumul meu: am luat cărţile şi am început să studiez. În anul al V-lea de liceu am făcut şi cursuri de Alphatest, pentru a-mi consolida pregătirea. Dar, în special, trebuie să le mulţumesc profesorilor mei din liceu: toţi colegii mei care au încercat să dea testul – 45% din clasă – l-au trecut. Şi au intrat la universităţile pe care le-au indicat ca primă alegere", a declarat românul.

Exerciţii grele de matematică nu i-au dat bătăi de cap românului. "Eram îngrijorat că ar putea fi multe de cultură generală. Am greşit una despre viaţa lui Leonardo Da Vinci; dar în general nu erau grele. Nu am avut ezitări la matematică (chiar dacă erau foarte grele exerciţiile de trigonometrie şi cu ecuaţia exponenţială), sau la chimie şi la fizică, care au fost materiile mele preferate la liceu", a precizat Norbert.

"Pe mine nu mă deranjează, mi se pare că sondează bine capacitatea de gândire. În România este foarte diferit, testele sunt la nivel local, iar întrebările sunt foarte mnemonice. Poţi trece examenul doar dacă eşti tocilar și înveţi toată teoria pe de rost", a comparat Norbert cele două sisteme de învăţământ, italian şi român.