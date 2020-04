Un român infectat cu coronavirus s-a vindecat în Tunisia. Cum a fost tratat de medici

Când a ajuns în Tunisia, din Egipt, românul se simțea bine - nu avea febră. Simptomele au început să apară, însă, după trei zile. "Când au început simptomele, durerea de cap prima dată, după asta durere de gât, gură seacă, fără salivă, am sunat imediat numărul de urgență de aici din Tunisia. Le-am explicat simptomele și mi-au zis rămâneți în autoizolare, vedeți dacă aveți simptome mai puternice, temperatură peste 38 de grade, probleme de respirație, ne anunțați", a povestit românul, pentru Digi24.

În perioada în care a stat izolat acasă, până a ajuns la spital, românul a luat zilnic paracetamol. "Am ajuns acasă pe data de 10 (martie-n.r.) și am stat în felul ăsta până pe data de 16 sau 17 (martie-n.r.), când simțindu-mă foarte rău am sunat din nou numărul de urgență și mi-au trimis un echipaj special care mi-a făcut testul. A doua zi mi-au confirmat că sunt pozitiv. Aveam lipsă de lichide în corp, pentru că nici nu prea puteam să consum, și toate simptomele, inclusiv temperatura și un pic probleme de respirație", a spus el.

Ținând cont de simptome, medicii tunisieni au decis să-l interneze. Românul a aexplicat ce tratament i-a fost administrat.

"M-au internat într-o secție de boli infecțioase a unui spital din Sousse. Acolo am rămas timp de 11 zile într-o cameră, izolat. Au început tratamentul, oxigen, pastile și injecții și transfuzii de ser fiziologic timp de 10 zile. În a opta zi mi-au făcut un alt test care a ieșit negativ. După asta, la 72 de ore, un alt test și când a ieșit negativ m-au externat. M-au tratat bine", a spus românul stabilit în Sousse.