Un singur pacient infectat cu COVID-19 tratat într-un spital cu 300 de paturi. Disperarea localnicilor rămaşi fără medici în Câmpina

"La noi e un singur spital si sunt si zonele limitrofe din care tot aici vin. Sunt sute de pacienţi care n-au unde se trata. Au fost patru pacienti in două luni de zile. Cei care ne conduc, guvernantii, ministrul Sănătăţii, chiar nu vede situaţiile asta? N-o vezi o zi, doua, trei, dar e de două luni spitalul e închis", spune o pacientă.

O altă femeie care a suferit cinci operaţii are şi ea nevoie de tratament de recuperare. Pentru că nu mai are acces la spitalul din Câmpina, dedicat acum bolnavilor de coronavirus, iar tratamentul la un spital privat nu şi-l permite, îşi face singură înjecţii pentru a suporta durerile.

Protest spontan al cadrelor medicale: "Epidemia de COVID-19 nu a făcut decât să evidenţieze o situaţie cu care deja ne confruntam"

"Eu am nevoie de recuperari si n-am unde se le fac, decat la particular. Pai nu ne da mana sa mergem la particular nici pentru consultatii, nici pentru tratament. Si am platit 30 de ani la asigurari de sanatate si nu mi se pare normal si daca au vazut ca nu au pacienti, de ce nu au cautat alta solutie ptr ceilalti 3-4 mii de pacienti?", spune pacienta.

Femeia disperată este doar unul dintre miile de pacienţi care se tratau, până acum două luni, la spitalul din Câmpina. Unitatea medicală cu 70 de medici, 200 de asistente şi 300 de paturi avea în momentul filmării făcute de echipa România TV, un singur pacient confirmat.

"Activitatea noastra s-a concentrat exact pe aceasta directie, pe tratatea pacientilor covid. Ca numarul lor nu a fost impresionant, asta nu a depins nici de noi, nici de nimeni. Tratam exact ce scrie in lege ca trebuie sa tratam", a declarat Călin Titu, manager al SMC Câmpina.

În spital mai există şi câţiva suspecţi de coronavirus. Reţelele de socializare sunt pline de postări ale pacienţilor din zonă, disperaţi că nu au unde să se trateze.