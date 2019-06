Un subiect controversat: Există Dumnezeu? 5 argumente pro şi contra

Specialiştii de la listverse.com au făcut un rezumat a 5 argumente solide în favoarea existenţei lui Dumnezeu dar şi, evident, 5 contraargumente la fel de puternice. Cititorii studiului sunt încurajaţi să îşi expună propriul punct de vedere însă sunt sfătuiţi să rămână calmi şi să argumenteze în limite raţionale şi de respect reciproc faţă de ceilalţi oameni prezenţi la discuţia online. Argumente vechi de când lumea care sunt cel puţin interesante şi pe care vi le supunem atenţiei:

Argumentul ontologic asupra existenţei lui Dumnezeu



Prima dată, acest argument a fost formulat de St. Anselm, arhiepiscop de Canterbury, preluat apoi de Alvin Plantinga. "Dumnezeu există cu condiţia să existe logica ca el să existe". Acest argument este năucitor în simplitatea sa şi a ghidat oamenii ani la rând, se afirmă. Cu alte cuvinte, nu crezi doar în Dumnezeu, ci crezi în necesitatea existenţei lui Dumnezeu. Dacă crezi că ai nevoie de Dumnezeu, atunci în mod evident crezi că El există. Şi cum foarte multă lume are nevoie să creadă într-o forţă a Binelui care îi ghidează viaţa şi o poate ajuta, iată motivul suficient că Dumnezeu există.



Contraargument



Criticii spun că argumentul ontologic este o afirmaţie de-a dreptul aberantă, care nu se bazează pe nicio dovadă concretă. În plus, spun combatanţii acestei teorii, ea se constituie într-un cerc vicios: concluzia se bazează pe o premisă care, la rândul ei, are la bază concluzia iniţială.



