Articol publicat in: Societate

Un tânăr de 27 de ani a murit în Italia după ce medicii din România l-au diagnosticat greşit

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Un tânăr de 27 de ani a murit în Italia după ce medicii din România l-au diagnosticat greşit. În România, medicii i-au spus că suferă de o boală mentală, în Italia au descoperit că avea o tumoare la creier. Foto: ilgazettino.it Andrei Tătar a fost răpus de o boală necruţătoare la 27 de ani, tânărul s-a stins din viaţă la secţia de oncologie a unui spital din Trieste, după ce a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier, scrie spynews.ro. În România, bărbatului i se spusese că are o tulburare psihică. Citeşte şi Avocatul Poporului continuă ancheta în cazul bebeluşului din Vâlcea ce ar fi decedat în urma unui diagnostic greşit Viaţa lui Andrei Tătar s-a schimbat complet în urmă cu câţiva ani. Tulburările mintale pe care le avea au fost diagnosticate ca fiind probleme psihiatrice de medicii români. Andrei a ajuns astfel internat într-o unitate sanitară de boli psihice. Ruxanda Maricica, mama tânărului, a apelat la medicii italieni care, într-adevăr, au stabilit că tulburările mintale erau rezultatul unei metastaze la nivelul creierului. A fost prea târziu pentru terapia de care românul avea nevoie. Astfel, Andrei Tătar a pierdut lupta cu crunta boală şi s-a ridicat la Ceruri marţi, 15 octombrie. Andrei Tătar ar mai fi avut o şansă, dacă era diagnosticat la timp. Duminică, 20 octombrie, va avea loc priveghiul în memoria lui Andrei Tătar la biserica din Settimo. Apoi, a doua zi, va fi slujba de înmormântare. Andrei Tătar va fi înmormântat în cimitirul din Cino Caomaggiore. loading...

