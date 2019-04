Unde petrec Paştele Liviu Dragnea şi Irina Tănase. Ce spune liderul PSD despre data nunţii

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, sâmbătă, la Iaşi, că de Paşte va merge împreună cu partenera sa, Irina Tănase, la o mănăstire. Întrebat despre data nunţii, Dragnea a spus: "Eu mă feresc să vorbesc aşa, nici măcar nu ştiu dacă acceptă".

Liviu Dragnea a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Iaşi, ce va face de Paşte şi 1 Mai.

"Nici nu ştiu. De Paşte o să fiu cu Irina şi cred că o să mergem la o mănăstire, chiar de sărbători", a spus Dragnea, potrivit news.ro.

Întrebat dacă a stabilit data nunţii, liderul social-democrat a spus: "Nu, nu, nu. O să aflaţi. Nu ştiu. Eu mă feresc să vorbesc aşa, nici măcar nu ştiu dacă acceptă şi nu vreau să fac...Mă trezesc că-mi iau angajamente şi...".

Dragnea, le-a cerut, în 12 aprilie, la finalul discursului său de la mitingul de la Craiova, lui Claudiu Manda şi Olguţei Vasilescu să le fie naşi lui şi partenerei sale, Irina Tănase.

"Claudiu este un tânăr la care eu ţin foarte mult. Am vrut ca acest miting să fie în Craiova din mai multe motive. Datorită Olguţei, datorită dragostei mele pentru acest oraş şi nu vreau să nu uitaţi că stadionul l-am făcut eu împreună cu Olguţa. Pentru a mă vedea cu cetăţenii de aici, din Dolj, cu primarii, dar mai ales pentru că am mare încredere în Claudiu. E un tânăr care de-abia a început să spună ceva în politica românească. Cred că la Bruxelles va fi unul dintre cei mai importanţi europarlamentari, un om care are experienţă, un om care are curaj, un om care e patriot şi un om care mai are un merit: a convins-o pe Olguţa să se mărite cu el. Îi iubesc pe amândoi şi dacă cumva - să nu se supere Irina -, dacă o să mă lase ăştia în pace şi o să fie ce-o să fie, aici, în faţa oltenilor, îi rog să-mi fie naşi", a spus Dragnea la Craiova.