UNIVERSITATEA CRAIOVA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Finala Ligii 1, de la 20.30

UNIVERSITATEA CRAIOVA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Clujenii se află pe primul loc cu 46 de puncte, fiind urmaţi de olteni, care au adunat până acum 44. Ce-i drept, Craiova are un meci mai puţin de disputat, respectiv deplasarea amânată de la Giurgiu, de pe terenul Astrei.

CFR Cluj ameninţă că nu se prezintă la "finala campionatului" cu Craiova: "Luăm în calcul să facem plângere penală"

Oltenii pot câştiga, aşadar, campionatul şi dacă fac doar un egal cu CFR Cluj, atât timp cât vor învinge în faţa Astrei Giurgiu.

Universitatea Craiova a pregătit un program special de meci. "Dragi bunici, iubiţi părinţi, aţi trăit bucuria aşa cum trebuie şi ne-aţi transmis-o şi nouă. Acum, a venit vremea noastră s-o trăim!" , a fost mesajul postat de olteni.

UPDATE 09:15 | Oltenii aşteaptă şi ei marele meci din această seară şi, evident, marele titlu, după o pauză de 29 de ani.

UPDATE 08:30 | CFR Cluj a început activitatea pe reţelele de socializare încă de la primele ore ale zilei. Ardelenii au postat o fotografie şi le-au reamintit fanilor că astăzi va fi finala pentru titlu cu Universitatea Craiova.

Gică Craioveanu le-a transmis un mesaj special jucătorilor lui Cristiano Bergodi, înaintea meciului cu CFR Cluj: "M-am întors acasă special pentru acest meci, un meci în care mi-am pus, încă de la începutul campionatului, cele mai mari speranţe. Am venit la meciul cu FCSB, am reuşit să câştigăm, am venit acum din nou, sper să câştigăm din nou. Chiar am avut o dispută cu băiatul meu, Alexandru. El face în ziua meciului 19 ani, dar mi-a zis că dacă nu merg la acest meci, mă dă afară din casă. Este un motiv de orgoliu să fiu alături de băieţi şi sper că împreună să-i împingem de la spate şi să fim campioni".

U Craiova - CFR Cluj, arbitrul finalei pentru titlu din Liga I

Arbitrul Ovidiu Haţegan va conduce la centru partida Universitatea Craiova – CFR Cluj, care se va disputa luni seară, de la ora 20:30, în etapa a zecea, ultima a play-off-ului Ligii I.

Haţegan va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Vasile Marinescu. Arbitru de rezervă va fi Radu Petrescu.

Craiova - CFR, "finala campionatului" | Bogdan Mara: "CFR se gândeşte să nu se prezinte la acest meci"

Directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, a dezvăluit că gruparea din Gruia se gândeşte să nu se prezinte la partida programată în această seară.

"Să vedem dacă se va disputa această finală. Toată echipa și toți jucătorii noștri se gândesc să nu se prezinte în această seară și să nu disputăm acest meci.

Toată echipa e speriată de ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și le e frică să ia contact cu cei din echipa Craiovei.", a declarat Bogdan Mara, la ProX.

Craiova - CFR, "finala campionatului" | Bogdan Mara: "Luăm în calcul să facem plângere penală împotriva DSP Dolj"

Oficialul campioanei României a mai spus că CFR Cluj ia în calcul să facă plângere penală împotriva DSP Dolj.

"Faptul că la Craiova au fost descoperite trei cazuri de COVID și trei cazuri care au foarte mare legătură cu echipa. Vorbim de preparator fizic, de antrenor secund, de team manager. Protocolul a stabilit că în cazul unui caz de COVID, jucătorii să fie testați la 7 zile. Așa cum a fost la CFR, la Dinamo, Petrolul, Botoșani, Astra. Toate aceste echipe, DSP-urile din orașele respective au respectat acest protocol și nu le-au dat dreptul să se antreneze. Noi am stat 10 zile fără să ne antrenăm și am retestat 10 zile.

Ultima testare a fost pe 24 iulie. Suntem în 3 august. Socotiți câte zile sunt. Conform prtocolului trebuiau testați la 7 zile și să vedem rezultatele. Craiova e în altă țară, nu e în România? Acest protocol e clar, e stabilit de Ministerul Sănătății, FRF, LPF. Echipele trebuie testate la 7 zile. Cum se poate ca DSP Dolj să dea o altă adresă și să le dea drept imediat de antrenament, în care să se spună că acele cazuri nu legătură cu echipa?

Gândiți-vă prin ce traume au trăit jucătorii noștri, cât au stat prin spitale. Am făcut 3 testări și au ieșit negativ cei 12. Ne e frică să intrăm în contact cu cei de la Craiova. Nu ne-au arătat că sunt testați la zi și nu există niciun risc. Ei au motivat că nu joacă contra celor de la Astra pentru că le e frică să intre în contact. Noi spunem același lucru.

Luăm în calcul să facem plângere penală împotriva DSP Dolj, s-au încălcat niște lucruri evidente. Nu poate DSP Dolj să fie altfel decât DSP-urile din toată țara. Ei, la 2 zile după cazurile de COVID, au jucat, s-au antrenat normal. Deci nu poți spune că preparatorul fizic sau antrenorul secund nu e în contact cu echipa.", a mai spus Bogdan Mara.