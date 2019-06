Urări de bun venit pentru nou născuţi

De asemeni, mai pot fi trimise si de membrii familei, pentru a anunta cunostintele si prietenii, despre nasterea acestuia. Mesajele sunt trimise prin felicitari sau mesaje text, alaturi de un cadou.

Avand in vedere ca metodele de a felicita sunt diferite si poate nu mereu reusim sa ne concentram sau sa ne stapanim emotiile in cazul unui contact vizual, am ales pentru dumneavoastra, cateva dintre cele mai frumoase, originale si dragute mesaje pentru venirea pe lume a noilor nascuti si de la multi ani.

Fie ca...

" Fie ca pretioasa voastra fetita/ pretiosul vostru baietel, sa va umple vietile cu zile senine si fericite; in atat de multe moduri noi si speciale. Felicitari sincere."

Copiii sunt cei mai frumos dar

" Copiii sunt cel mai frumos dar dat de Dumnezeu. Fie ca cel mic sa creasca mare, puternic si fericit, sub protectia si iubirea voastra eterna."

Fructul iubirii

" Fructul iubirii voastre, al creatiei si a tot ceea ce va inconjoara este acum in bratele voastre, aducandu-va inca un motiv pentru a fi fericiti in fiecare zi. Felicitari pentru venirea pe lume a micutului vostru baietel/ fetita."

Va doresc...

" Va doresc ca toate lucrurile bune din lume sa se intample voua, in aceasta noua etapa a vietii voastre, o data cu venirea noului bebelus. Sa va traiasca! "

Urari calde

" Va trimit, prin acest mesaj, cele mai bune si cele mai frumoase urari, din tot sufletul meu, pentru voi dar si pentru copil. Inconjurati-va cu multa iubire, saruturi si rasfat pentru ca intr-o zi sa fiti mandri de ceea ce ati reusit sa faceti. Felicitari amandurora!"

O binecuvantare

" O binecuvantare neasteptata este intotdeauna cel mai bun cadou, asa ca felicitari pentru noul nascut, deoarece sunteti mai mult decat norocosi sa-l aveti si ca va umple vietile de fericire si zambete. Sa dea Dumnezeu, sa nu va opriti aici si sa aveti mai multi, pentru ca iubire este."

Pentru fetita

" Chiar daca este greu ca un tata sa-si vada fetita crescand, sunt sigura ca a devenit, din momentul nasterii, cel mai frumos, dulce si pur inger, ce a ales familia voastra si nu o alta. Felicitari pentru nasterea fetitei, putere mamei si intelepciune si rabdare tatalui."

Cand un copil

"Cand un copil vine pe lume, cand intra in viata ta, te poate face sa uiti de toate grijile si temerile. Chiar nu conteaza daca este fata sau este baiat, un copil iti va topi inima si-ti va aduce numai fericire! Deci, inconjoara-ti copilul cu iubire, in fiecare zi, arata-i cat de multa grija ai de el, in atat de multe feluri si iubeste-l, inca o data. Felicitari!"

Momente

"Bucura-te de toate momentele cu noul nascut si aduna-le atat pe cat posibil pentru a le pretui si mai tarziu. Bucura-te de faptul ca e mic si poti avea grija de el, rasfata-l cu multe sarutari si multa fericire si zambete cu nemiluita. Cele mai bune si sincere ganduri pentru noua familie."