USR a decis: va strânge bani pentru plata amenzii pe care familia Melencu a primit-o de la DIICOT

"Am aflat cu stupoare despre amenda nedreaptă primită de familia Melencu. Aceasta este uriaşă şi disproporţionată şi am discutat cu câţiva colegi şi am sunat la dumneavostră şi la doamna Melencu şi am fost de acord ca eu şi parlmentarii USR să îi plătim amenda şi să îi virăm banii. Este o acţiune disproporţionată şi o vom ajuta pe doamna să treacă de situaţie. Nu era momentul pentru astfel de măsură", a declarat deputatul USR Lucian Viziteu, la România TV.

Monica Melencu, mama Luizei, le-a mulţumit tuturor care au hotărât să îi ajute pentru a-şi plăti amenda.

"Există şi oameni buni. Sper să fie mai mulţi ca dânsul", a spus mama adolescentei dispărute.

Pe de altă parte, avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a ţinut să sublinieze faptul că acest caz nu trebuie politizat.

"Am o rugăminte foarte mare. Sunt foarte mulţi oameni de bun simţ care vor să ajute familia. Rugămintea mea e să nu mai vină niciun partid să politizeze", a explicat avocatul la România TV.

Mama Luizei a primit acasă amenda de 5.000 de lei dată de autorităţi după ce nu s-a prezentat săptămâna trecută la sediul Institutului Naţional de Criminalistică pentru a i se preleva probe biologice în vederea unei noi expertize ADN la FBI. Familia Luizei cere ajutorul oamenilor ca să o poată plăti amenda dată de DIICOT. A deschis în acest sens şi două conturi bancare în care se pot face donaţii.

"Vă daţi seama că trebuie să o achităm. Nu ne-am aşteptat să ne dea amenda maximă. (...) Nu ştiu cum au gândit domnii procurori că fiind parte vatamata tot noi, tot noi am fost sanctionati. La un moment dat mă răzgândisem. Acest test...nu am vrut să-l dau, m-am simtit obligată", spunea mama Luizei la România TV.

Mama Luizei, umilită la Poliţie: "Mi-au zis, ai intrat, nu mai ieşi. Te luăm cu forţa". Medicul care o însoţea a izbucnit în lacrimi