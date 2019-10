USR cere organizarea alegerilor parlamentare anticipate după moţiunea de cenzură. Barna: "Nu am votat pentru a-l aduce pe Ponta"

UPDATE: Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, susţine că votul dat pentru adoptarea moţiunii de cenzură nu a fost unul "împotriva lui Dăncilă ca să vină Ponta la putere", ci a fost unul pentru "rezolvarea crizei", adăugând că soluţia, în acest moment, o reprezintă declanşarea alegerilor anticipate.



"Guvernul Dăncilă nu mai e. A intrat în istorie şi foarte sus în topul Cabinetelor incompetente de care această ţară a avut parte. Nu e niciun motiv să sărbătorim. Fiecare zi pe care martorii lui Dragnea au petrecut-o în Palatul Victoria a fost o zi pierdută. Lecţia pe care trebuie să o reţinem e că niciodată acestor oameni nu trebuie să li se mai dea şanse. Nu fac decât să fure, ce nu fură distrug şi ce nu pot distruge compromit. Nu am votat împotriva lui Dăncilă ca să vină Ponta la putere. Nu am votat pentru guverne care să continue criza politică. Am votat pentru claritate şi rezolvarea crizei. Privim spre viitor. Soluţia sunt anticipatele. Ne întoarcem la popor, poporul are întotdeauna dreptate", scrie Barna pe Facebook.

Alianța USR PLUS îi cere președintelui Klaus Iohannis să convoace consultări cu toate forțele politice responsabile din România și să prezinte de urgență un calendar prin care - respectând Constituția - să fie declanșate alegeri anticipate parlamentare după dizolvarea actualului legislativ.

„Rămânem consecvenți și spunem că este nevoie de alegeri parlamentare anticipate, iar succesul de astăzi de la moțiune reprezintă doar un prim pas în această direcție. În lipsa acestor alegeri anticipate, nu vom avea decât un guvern fragil, susținut de o majoritate parlamentară volatilă, în care unele partide își urmăresc propriul interes. Va continua traficul de parlamentari, orice proiect reformator va fi blocat, iar criza politică se va prelungi. Nu asta vor românii să vadă. Țara are nevoie de o guvernare competentă și legitimă, iar plecarea doamnei Dăncilă este doar o etapă", a declarat Dan Barna, președintele USR și candidatul USR PLUS la prezidențiale.

GUVERNUL VIORICA DĂNCILĂ a căzut, moţiunea de cenzură a fost votată în Parlament. Cum va fi desemnat noul Guvern

„România a scăpat de cel mai slab guvern din istorie, un guvern care a încercat să se mențină în funcție fie plătind voturile cu sute de mii de euro, cu funcții în Parlament sau în instituții publice, fie prin amenințări cu dosare penale. Acum, România are șansa reconstrucției. Așa cum am spus, USR PLUS este pregătită să-și asume responsabilitatea guvernării, dar are nevoie, pentru asta, de o majoritate parlamentară stabilă, pe care doar alegerile anticipate o pot oferi. Una este să fie o majoritate parlamentară în opoziție cu PSD, alta este să fie o majoritate parlamentară care să-și dorească și să fie și capabilă să construiască un proiect politic articulat ca să repare răul făcut de PSD și să dezvolte România", a declarat Dacian Cioloș, președintele PLUS și propunerea de premier a USR PLUS.

Partidele care au votat azi moțiunea de cenzură au obligația morală să continue să respingă în Parlament două propuneri de prim-ministru și să revină în fața cetățenilor români care să voteze o nouă majoritate legitimă.

Dacă partidele și președintele Klaus Iohannis vor agrea pașii din Pactul politic și parlamentar pentru declanșarea alegerilor anticipate, propus de USR PLUS în urmă cu o lună, alegerile anticipate vor putea fi organizate cel târziu în primăvara anului viitor.

Alianța USR PLUS are deja pregătite soluții de guvernare responsabilă, măsuri imediate care să vindece România după trauma PSD și are oamenii capabili care să le pună imediat în aplicare.