USR despre clasarea cazului "10 august": "Românii aşteaptă un răspuns clar pentru reprimarea demonstraţiei din 10 august"

Liderii USR mai spun că decizia DIICOT este o ruşine pentru societatea românească şi o palmă pe obrazul miilor de protestatari paşnici care şi-au văzut încălcate grosolan drepturile şi le-au fost puse în pericol sănătatea şi integritate.

"Reprimarea manifestaţiei din 10 august nu putea să aibă loc cu atâta ferocitate fără iniţiativa şi aprobarea unor oameni cu poziţii de conducere în rândul forţelor de ordine şi, mai sus, în statul român. Pretenţia că responsabilitatea aparţine câtorva acari păuni din Jandarmerie sfidează zecile de mii de participanţi care au văzut cu ochii lor acolo. Am fost unul dintre aceşti oameni. Nu avem nevoie de încă un dosar al mineriadei, prelungit pe zeci de ani de zile fără să ajungă la o concluzie. Românii aşteaptă un răspuns clar pentru reprimarea demonstraţiei din 10 august. Până acum nu există", a declarat preşedintele USR Dan Barna.

Barna a fost completat de deputatul Stelian Ion, care spune că vor avea de plătit în acest dosar doar ofiţeri de rang inferior, încercându-se astfel muşamalizarea implicării mai marilor din politică şi de la conducerea Jandarmeriei.

"În afara câtorva jandarmi fără funcţii importante de conducere, DIICOT i-a spălat de păcate pe şefii mari din Jandarmerie şi pe politicienii care au fost în spatele represiunii violente din 10 august 2018. După DIICOT, şefii Jandarmeriei au acţionat corect, ordinele au fost legale, au existat doar câteva excese de zel ale unor subordonaţi. Aceasta este o mizerie fără seamăn! O bătaie de joc la adresa tuturor celor gazaţi şi bătuţi de jandarmi din ordinele superiorilor jandarmilor şi ale pesediştilor în frunte cu Dragnea şi Carmen Dan. O bataie de joc la adresa ideii de Justiţie. Da, vorbesc pătimaş pentru că am fost acolo, am inhalat gazele acelea, am prieteni şi cunoscuţi bătuţi cu sălbaticie şi răniţi în seara zilei de 10 august. Lucrurile nu vor rămâne aşa: personal am formulat plângere penală pentru infracţiunile săvârşite de organele de conducere ale jandarmilor şi de către unii politicieni pe 10 august 2018. Aştept comunicarea soluţiei de clasare pe care o voi contesta în instanţă. Colegii mei care au formulat plângeri penale şi toţi cei care vor fi nemulţumiţi de această clasare vom ataca această soluţie cu speranţa că Justiţia va face lumină în acest caz", a afirmat Stelian Ion.

